Лукашенко пообещал белорусам не допустить обвал национальной валюты

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Государство не допустит обвала белорусского рубля, но курс национальной валюты является плавающим, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар – пожалуйста, он сегодня стоит, сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой – значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше – значит, будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля", - заявил Лукашенко, которого цитирует в четверг госагентство БелТА.

"Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", - добавил Лукашенко.

Президент похвалил Нацбанк и правительство за своевременное выполнение поручения.

Лукашенко заявил, что внутри Белоруссии предпринимаются попытки дестабилизировать валютный рынок. "Сейчас уже в открытую наши внутренние негодяи призывают дестабилизировать финансовый рынок. Некоторые люди же этому поддаются – валюту из банков забрать и так далее", - отметил Лукашенко.

Он также дал понять, что не планирует вводить ограничения на покупку иностранной валюты в связи с повышенным спросом на нее.

"Нет такой катастрофы. Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту – пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс", - заявил Лукашенко.

Как сообщалось, 25 августа Национальный банк Беларуси (НББ) обратился к коммерческим банкам страны с требованием обеспечить своевременное подкрепление иностранной валютой в связи с повышенным спросом на нее со стороны населения.

В Белоруссии в последние дни отмечается повышенный спрос населения на иностранную валюту на фоне возобновившегося ослабления обменного курса белорусского рубля. Также ряд банков констатировал заметный отток вкладов в инвалюте. По мнению наблюдателей, население страны реагирует повышенным спросом на иностранную валюту на фоне ожидаемого принятия западных санкций. Они могут быть приняты в связи с непризнанием итогов президентских выборов и как реакции на силовой разгон массовых акций 9-11 августа.

Ранее большая часть золотого запаса Белоруссии и валютных резервов размещалась в ведущих европейских банках, в частности, в ФРГ.

По данным Нацбанка, золотой запас Белоруссии по состоянию на 1 января 2020 года составил 42,2 тонны (золото и другие драгметаллы в золотом эквиваленте). Золотовалютные резервы страны на 1 августа составили $8,86 млрд.