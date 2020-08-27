Столтенберг призвал РФ и другие страны не вмешиваться в события в Белоруссии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг призвал все страны, включая Россию, не вмешиваться в происходящее в Белоруссии.

"Белоруссия - суверенная и независимая страна. И никто, включая Россию, не должен вмешиваться в происходящее", - сказал он газете Bild.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем выборов объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%. Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.

В четверг, 27 августа, президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК) заявил, что РФ по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов. Президенты при этом договорились, что этот силовой резерв "не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля".

Путин также отметил, что у РФ есть обязательства перед Белоруссией в рамках соглашений по защите суверенитета и стабильности и что Москва готова их исполнить. При этом Путин заявил, что Россия в ситуации с Белоруссией ведет себя сдержаннее, чем европейские и американские политики.