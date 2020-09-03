Сергей Лавров посетит Кипр 8 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 сентября посетит Кипр, обсудит, в том числе, ситуацию в Восточном Средиземноморье, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"8 сентября в соответствии с имеющимся приглашением министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров посетит Республику Кипр с рабочим визитом. Поездка приурочена к 60-летию установления двусторонних дипломатических отношений", - сказала она.

"В ходе переговоров с кипрским руководством предполагается сосредоточиться на путях преодоления последствий пандемии для наиболее пострадавших областей двустороннего сотрудничества. Также запланирован обмен мнениями по международной, региональной проблематике, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и кипрское урегулирование", - добавила Захарова.