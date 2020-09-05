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Экологи заблокировали британские типографии нескольких изданий

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Великоритании арестовала около 70 человек, которые в субботу, 5 сентября, заблокировали и помешали работе двух типографий, где печатают крупные британские газеты.

Как сообщает Associated Press, эко-активисты подогнали грузовики и заблокировали дорогу к типографиям в Броксборне, расположенном к северу от Лондона. Они выставили на дорогах заграждения, мешающие проезду транспорта.

На этих типографиях печатают такие крупнейшие британские издания, как Daily Telegraph, Daily Mail и Financial Times, а также The Sun и The Times.

Группа активистов заявила, что этой акцией они решили нарушить работу газет, которые "не способны честно и точно сообщать об экологической обстановке, а также постоянно манипулируют правдой, преследуя личную выгоду и в угоду политической повестке".

Демонстрация прошла утром в субботу, она помешала распространению субботних газет.

Великобритания

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