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В Китае представили вакцины от коронавируса собственного производства

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сразу две фармацевтические компании впервые представили потенциальные китайские вакцины от коронавируса COVID-19, сообщают в понедельник азиатские СМИ.

Вакцины разработали компании Sinovac Biotech и Sinopharm. Образцы представлены на выставке в Пекине.

На данный момент вакцины проходят третий этап клинических испытаний. Производители надеются получить разрешение на их использование до конца 2020 года.

В мае председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что в случае успешных испытаний разработанные Китаем вакцины станут "мировым общественным благом".

Во всем мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V".

Хроника 09 января – 07 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Китай Коронавирус

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