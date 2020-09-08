Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 07.09В России 1 030 690+5 185В мире 27 103 845+230 699

В Китае за сутки выявлено 23 новых случая COVID-19

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае зафиксированы 23 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и 13 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Пандемия коронавируса

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 29 случаев заражения: 12 активных и 17 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зафиксировано 85 144 активных случая заражения, из которых 2 595 ввозных. По окончании курса лечения из медучреждений страны за все время эпидемии выписаны 80 335 поправившихся.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 12 новых случаев заболевания, 11 - в Гонконге, один - на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 429 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 889 (98 случаев смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 494 (семь случаев смерти).

Китай Коронавирус

Новости по теме

Новости

МиГ-29 перехватил третий за день британский самолет над Баренцевым морем

МиГ-29 перехватил третий за день британский самолет над Баренцевым морем

Трамп поддержал идею отказа от "Северного потока 2" после инцидента с Навальным

Саакашвили готов стать премьером Грузии на время стабилизации

Навальный попал в больницу

МИД Великобритании вызывал посла России из-за ситуации с Навальным

Туроператоры отвергли сообщения о частых случаях COVID-19 у россиян в Турции

Туроператоры отвергли сообщения о частых случаях COVID-19 у россиян в Турции
Пандемия коронавируса

В Китае представили вакцины от коронавируса собственного производства

Пять человек получили 20 лет тюрьмы за убийство саудовского журналиста

Пять человек получили 20 лет тюрьмы за убийство саудовского журналиста

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Минск подтвердил подготовку к переброске нефтепотоков из Литвы в РФ

Минск подтвердил подготовку к переброске нефтепотоков из Литвы в РФ
Экономический кризис

Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии

Автопром ФРГ перестал быть двигателем экономики страны из-за пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');