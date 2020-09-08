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В Кремле ждут прояснения ситуации с Колесниковой

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле не знают подробностей о том, что случилось с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой, но рассчитывают получить пояснения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация, - сказал он на брифинге 8 сентября. - Надеемся, что ситуация будет прояснена, и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло".

Комментируя заявление соратников Колесниковой о том, что ее 7 сентября похитили, Песков заявил, что похищения людей ни в коем случае нельзя одобрять. Но в данном случае он предложил это "дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом".

"Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии", - сказал на том же брифинге пресс-секретарь.

Мария Колесникова перестала выходить на связь утром в понедельник. Случайный свидетель сообщила TUT.BY, что видела, как ее задерживали люди в штатском и в масках, посадили в машину и увезли. Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее похищении. В милиции отметили, что не в курсе случившегося, но пообещали начать ее искать. Одновременно с Колесниковой исчезли пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

Утром во вторник Госпогранкомитет Белоруссии сначала сообщил, что все трое пересекли белорусско-украинскую границу. Затем государственные СМИ сообщили, что Колесникова нарушила границу и была задержана, потом появилась версия, что ее "выпихнули из машины", на которой оппозиционеры пересекали границу. В Госпогранкомитете подтвердили, что она задержана. Госпогранслужба Украины заявила, что Родненков и Кравцов прибыли на Украину, а Колесниковой с ними не было. В МВД Украины утверждают, что оппозиционеров принудительно выдворили из Белоруссии.

Освобождение политических заключенных - одно из требование протестующих в Белоруссии. Они также требуют расследовать случаи применения насилия и пыток к демонстрантам и задержанным. Кроме того, они добиваются проведения новых президентских выборов.

Протесты в Минске

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Дмитрий Песков Мария Колесникова Минск Белоруссия Украина Госпогранкомитет

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