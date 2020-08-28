Правозащитники сообщили о девяти новых политзаключенных в Белоруссии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Весна" заявил, что в стране появилось девять новых политзаключенных, а всего их 41.

Новые политзеки - Александр Францкевич, Акихиро Ханада, Александр Шабалин, Юрий Власов, Игнат Сидорик, Юрий Савицкий, Артем Квашевский, Татьяна Каневская, Артем Сацук, которым предъявлены обвинения по ст. 294 УК Белоруссии о массовых беспорядках.

В "Весне" назвали их преследование политически мотивированным. Правозащитники считают, что этих людей преследуют за то, что они реализовали право на свободу мирных собраний и на высказывание "своего мнения по поводу объявленный результатов выборов президента".

Белорусская правозащитная общественность требует "незамедлительного освобождения политзаключенных и прекращения их уголовных дел".