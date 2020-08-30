В Белоруссии спортсмены потребовали провести новые выборы президента

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Около 400 белорусских спортсменов выступили с публичным требованием признать недействительными состоявшиеся 9 августа президентские выборы и провести повторные выборы главы государства.

Обращение спортсменов опубликовало издание Tribuna.com. Сообщается, что среди подписантов письма чемпионы мира и Европы, олимпийские призеры, заслуженные мастера спорта, в том числе Андрей Кравченко, Дмитрий Асанов, Степан Попов, Александра Герасименя, Наталья Лещик, Эльвира Герман, Марина Арзамасова, Анна Гуськова, Александра Романовская, Елена Левченко, Мелитина Станюта.

Помимо проведения повторных выборов, в своем обращении спортсмены настаивают на отставке нынешнего состава ЦИК, освобождении и реабилитации всех политзаключенных, а также на проведении проверки законности действий правоохранительных органов, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты.

Также в обращении содержится требование "выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций". Отмечается, что "руководители силовых структур, ответственные за насилие, должны подать в отставку".

Спортсмены заявили, что в случае давления на них со стороны властей они будут действовать солидарно, вплоть до отказа от участия в международных спортивных соревнованиях.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии не первую неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Протестующие требуют проведения повторных выборов. В течение трех суток после выборов были задержаны около семи тысяч человек, сотни пострадавших госпитализированы, несколько человек скончались.