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Попавший под санкции США депутат Рады пообещал Демпартии разоблачения

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач, против которого США накануне ввели санкции, назвал это местью со стороны представителей американской Демократической партии, в частности кандидата в президенты Джо Байдена.

"Месть представителей демокоррупции", - написал Деркач в фейсбуке.

Депутат пообещал в начале следующей недели провести пресс-конференцию, на которой он продемонстрирует "новые шокирующие факты" о разоблачении "демокоррупции".

"Цифры, документы и захватывающие записи поддерживают каждое слово, которое я озвучу", - написал он.

Также Деркач не исключил, что будет судиться с Минфином США.

Как сообщалось, Минфин США в четверг внес в санкционный список за вмешательство в американские выборы россиян Антона Андреева, Дарью Асланову и Артема Лифшица, а также украинского нардепа Андрея Деркача.

Деркача Минфин называет "российским агентом" и утверждает, что тот около десяти лет поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами. По данным ведомства, Деркач вел скрытую кампанию по крайней мере с конца 2019 года по середину 2020 года. В период с мая по июль 2020 года он обнародовал отредактированные аудиозаписи и другую неподтвержденную информацию, чтобы дискредитировать американских официальных лиц и выдвинул необоснованные обвинения против американских и других зарубежных политиков, отмечает Минфин США.

"Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству с целью подорвать предстоящие президентские выборы в США в 2020 году", - говорится в заявлении Минфина.

7 августа глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что Россия с помощью Деркача вмешивается в американские выборы и пытается дискредитировать кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

В мае Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых слышны голоса двух мужчин, похожие на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена. Собеседники на записи обсуждают повышение тарифов вместо 75% на 100%. Затем он обнародовал записи разговоров с голосами, похожими на голоса Байдена и Порошенко, на тему событий в Крыму. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.

США Украина Андрей Деркач

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