США внесли в санкционный список трех россиян и украинского депутата

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Обновление "черного списка", в который добавлено несколько россиян, призвано защитить от иностранного вмешательства предстоящие президентские выборы в США и "послать сигнал Москве", что такие попытки будут преследоваться, говорится в заявлении американского Минфина.

Вашингтон внес в санкционный список трех граждан России и одного гражданина Украины за вмешательство в американские выборы. В список, связанный с кибервмешательством в дела США, внесены Антон Андреев, Дарья Асланова, Артем Лифшиц, а также украинский народный депутат Андрей Деркач.

"США продолжат использовать весь имеющийся в распоряжении инструментарий чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и сохранить неприкосновенность нашей избирательной системы", - заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин, процитированный в сообщении.