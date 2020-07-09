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В Кремле заявили, что не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко в 2015 году

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации, основанные якобы на записи телефонного разговора Владимира Путина и Петра Порошенко, в бытность его президентом Украины в апреле 2015 года.

Песков отметил, что телефонные разговоры глав государств носят закрытый характер.

"Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись (...) Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

На замечание о том, что самой записи в СМИ нет, но есть ее изложение, Песков рассмеялся.

9 июля народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал аудиозапись. По его утверждению, это запись разговора украинского экс-президента Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина. Беседа якобы состоялась 30 апреля 2015 года в разгар боевых действий в Донбассе.

Собеседники с голосами, похожими на голоса Путина и Порошенко, обсуждают процесс урегулирования конфликта в Донбассе, миротворцев, а также экономические проблемы региона. В частности, Порошенко дал рекомендации по оптимизации работы Трехсторонней контактной группы в Минске. Из записи следует, что Путин обещал передать эти рекомендации главе МИД РФ Сергею Лаврову, сообщают СМИ.

Дмитрий Песков Владимир Путин Петр Порошенко

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