Папа Франциск назвал удовольствие от секса исходящим от бога

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск считает, что удовольствие от еды и секса исходят напрямую от бога и что эти ощущения в человеческой истории часто несправедливо становились жертвой чрезмерного рвения со стороны церкви. Как пишет Newsweek, он сказал это итальянскому публицисту Карлу Петрини для книги Terra Futura.

По словам понтифика, эти удовольствия исходят напрямую от бога, они не являются католическими, вообще христианскими или какими-либо еще, они просто божественные.

"Церковь осуждает грубое, животное, пошлое удовольствие, но при этом всегда принимала человеческое, простое и моральное удовольствие", - сказал он.

В былое время у церкви появлялась чрезмерно рьяное стремление к нравственности, отрицавшее удовольствие, но это было неверной интерпретацией христианской морали, считает он.

"Удовольствие от еды нужно, чтобы вы ели и сохраняли собственное здоровье, точно так же удовольствие от секса нужно, чтобы любовь стала еще прекраснее и было обеспечено продолжение рода", - заявил Франциск.

Противоположные подходы уже принесли огромный вред, который иногда ощущается до сих пор, продолжил он.

Датский фильм 1987 года "Пир Бабетты", поставленный по роману Карен Бликсен, по словам понтифика, наилучшим образом иллюстрирует его понимание удовольствия. Он назвал эту картину гимном христианской щедрости и любви.

В картине бежавшая из Парижа повар Бабетта угощает роскошным пиром общину истовых протестантов.

Петрини - писатель и активист, основатель и бессменный лидер движения Slow Food по изучению и развитию культуры еды.

В его книгу Terra Futura ("Земля будущего") вошли три интервью с понтификом, записанные с мая 2018 по июль 2020 года. Издание вышло в свет 9 сентября. Франциск говорил с писателем о культуре потребления, экологии, глобальном потеплении, социальной несправедливости.