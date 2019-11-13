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Католические священники потребовали от папы покаяния за поклонение языческой богине

Католические священники потребовали от папы покаяния за поклонение языческой богине
Папе римскому Франциску дарят деревянную статуэтку идола Пачамамы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В интернете появилась петиция против "кощунственных и суеверных действий" папы Франциска, допущенных им на октябрьском заседании Синода римско-католической церкви по проблемам Амазонии, подписи под ней поставили свыше 100 представителей католического духовенства и светских ученых.

Авторы петиции призывают понтифика "публично и однозначно покаяться в этих грехах и всех публичных преступлениях, совершенных им против Бога и истинной религии".

В миреПапа римский извинился за прихожан, выбросивших языческие статуи в ТибрЧитать подробнее

В документе указаны шесть главных "святотатств", которые были совершены папой на "амазонском" Синоде. Среди них - присутствие на акте поклонения языческой богине Пачамаме (церемония проводилась в Ватиканских садах, "оскверняя тем самым окрестности могил мучеников и церковь апостола Петра").

Кроме того, как говорится в петиции, папа Франциск принял участие в акте идолопоклонства, благословив идола. Изображение Пачамамы разместили перед главным алтарем собора Святого Петра, а затем процессией перенесли в зал Синода, причем понтифик, произнеся молитвы, присоединился к процессии. Когда деревянные статуэтки идола были вынесены возмущенными католиками из церкви Святой Марии и брошены в Тибр, папа извинился за это, и в церкви установили другой деревянный образ Пачамамы. Наконец, во время заключительной мессы Синода он принял чашу, использованную в идолопоклоннической церемонии, и поставил ее на алтарь.

Статуэтки были подарены прихожанкой папе Франциску во время церемонии высадки деревьев накануне Синода по проблемам Амазонии. По мнению женщины, это были статуи Девы Марии, однако фотоагентство, разместившее снимки подарка в интернете, пометило их как изображения богини Пачамамы - южноамериканского языческого идола. В конце октября в интернете появился видеозапись того, как неизвестный выносит деревянные статуи из церкви Санта-Мария-ин-Траспонтина в Риме и выкидывает их в Тибр. Позднее выяснилось, что статуи выкинул 26-летний австрийский католик Александр Цуггель.

папа римский Амазония

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