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Лавров заявил о потребности России в "страховке" для работы с ЕС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - России нужно подстраховаться и снизить зависимость от Евросоюза для возобновления взаимодействия с ЕС в полном объеме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется "наказание России". Мы привыкли к этому. Теперь понимаем, что все наши будущие планы, имею в виду возможности возвращения к полноформатному партнерству с Евросоюзом, мы должны выстраивать обязательно с использованием "страховочной сетки", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия" (ВГТРК).

Министр пояснил: "То есть обеспечить себе все возможности, чтобы, если ЕС останется на своих негативных, деструктивных позициях, мы не зависели от его прихотей и могли обеспечивать свое собственное развитие самостоятельно и в партнерстве с теми, кто готов к сотрудничеству на равноправной, взаимоуважительной основе".

МИД РФ Сергей Лавров

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