Папа Римский находится под постоянным наблюдением врачей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск находится под постоянным наблюдением врачей на предмет возможного заражения коронавирусом, сообщил агентству ANSA госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Недавно понтифик встречался с филиппинским кардиналом Луисом Антонио Тагле, который после этого вернулся в Манилу и сдал положительный анализ на коронавирус. По словам Паролина, в Ватикане не особо встревожены этим обстоятельством, но за здоровьем папы постоянно следят.

Франциск возобновил регулярные аудиенции, которые не проводились с марта из-за сложной эпидемиологической обстановки. Он беседует с посетителями Апостолького дворца без маски, однако все еще воздерживается от рукопожатий и поцелуев младенцев.

Понтифику 83 года.