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ОЗХО получила от Германии запрос на помощь по ситуации с Навальным

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от ФРГ запрос на техническую помощь по ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

"Результаты этого анализа ожидаются в ближайшее время и будут переданы властям Германии", - говорится в заявлении организации, распространенном в четверг.

В документе подтверждается, что ранее "технический секретариат ОЗХО получил от ФРГ запрос о техническом содействии".

Российский оппозиционер в настоящее время лечится в берлинской клинике Charite. Ему стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска. Политик был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию.

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2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". В Москве в свою очередь сообщили, что российские врачи не нашли в организме следов каких-либо ядов.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы. Через неделю стало известно, что его состояние улучшилось и он может ненадолго вставать с постели.

9 сентября Минобороны ФРГ сообщило о передаче в ОЗХО результатов обследования Навального и о том, что передавать их России напрямую нет необходимости.

11 сентября Spiegel, ссылаясь на источники, рассказал, что представители ОЗХО посетили берлинскую клинику Charite, где лечится Навальный, и получили образцы его крови и мочи для собственных анализов.

14 сентября представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что выводы военной лаборатории подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции, и все они сходятся на том, что Навального отравили ядом из группы боевых фосфороорганических веществ "Новичок".

ОЗХО Германия Алексей Навальный

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