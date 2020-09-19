В Минске задержали музыканта после уличного концерта

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Белорусский музыкант Александр Помидоров задержан после уличного концерта, который он дал в столичном районе Шабаны в субботу, сообщили очевидцы в соцсетях.

На видеозаписи, появившейся в интернете, видно, как люди в форме заводят Помидорова в автозак.

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержание музыканта.

"Он доставлен в Заводское РУВД в рамках административного процесса", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.

Александр Помидоров (настоящее имя - Кривошеев) - известный в Белоруссии шоумен, блюз-музыкант и композитор.