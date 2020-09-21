Командующий ВДВ РФ прибыл в Белоруссию на учения

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе учений "Славянское братство-2020", сообщили в белорусском Минобороны.

"Сегодня в Белоруссию прибыла российская военная делегация во главе с командующим Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником Андреем Сердюковым", - говорится в сообщении.

В Минобороны Белоруссии отметили, что с российской делегацией встретился начальник Генштаба - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Вольфович.

"Стороны обсудили ход первого этапа учения, а также готовность привлекаемых сил и средств ко второму этапу", - сказали в министерстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило о переброске в Белоруссию батальонной тактической группу тульской дивизии ВДВ на второй этап учений "Славянское братство".