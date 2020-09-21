Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 21.09В России 1 109 595+6 196В мире 30 941 076+256 075

Командующий ВДВ РФ прибыл в Белоруссию на учения

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков прибыл в Белоруссию для участия во втором этапе учений "Славянское братство-2020", сообщили в белорусском Минобороны.

"Сегодня в Белоруссию прибыла российская военная делегация во главе с командующим Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником Андреем Сердюковым", - говорится в сообщении.

В РоссииТульские десантники переброшены в Белоруссию на ученияЧитать подробнее

В Минобороны Белоруссии отметили, что с российской делегацией встретился начальник Генштаба - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Вольфович.

"Стороны обсудили ход первого этапа учения, а также готовность привлекаемых сил и средств ко второму этапу", - сказали в министерстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило о переброске в Белоруссию батальонной тактической группу тульской дивизии ВДВ на второй этап учений "Славянское братство".

ВДВ РФ Андрей Сердюков Белоруссия Славянское братство

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии

Airbus представил концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов

Airbus представил концепты самолетов с нулевым уровнем выбросов
Навальный попал в больницу

Генпрокуратура России передала Навальному список вопросов

Белорусский шоумен посажен под арест после уличного концерта

Белорусский шоумен посажен под арест после уличного концерта

Экс-гендиректор McDonald's не вернет компании выходное пособие

Экс-гендиректор McDonald’s не вернет компании выходное пособие

На "Беларуськалии" задержали рабочих, поддержавших протестующего шахтера

В Белоруссии в воскресенье прошли 24 несогласованные протестные акции

В Белоруссии в воскресенье прошли 24 несогласованные протестные акции
Пандемия коронавируса

Глава Минздрава Чехии подал в отставку из-за ситуации с COVID-19

Второй этап учений "Славянское братство" начнется 22 сентября

Второй этап учений "Славянское братство" начнется 22 сентября
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');