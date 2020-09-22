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Правозащитники насчитали более 250 дел против протестующих белорусов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии с начала электоральной кампании заведено более 250 уголовных дел против участников президентских выборов, протестных акций и активистов, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

"С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года за 4,5 месяца в стране заведено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании", - говорится в сообщении на сайте центра.

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Самая распространенная статья уголовного кодекса, по которой были возбуждены уголовные дела - 293 УК РБ (массовые беспорядки). Правозащитникам известны фамилии как минимум 87 фигурантов дел по этой статье. Кроме того, часто инкриминируется статья 342 УК РБ (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок), ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) .

Также известно о возубждении уголовных дел за клевету (ст. 188 УК РБ), хулиганство (статья 339 УК РБ) и по некоторым другим статьям Уголовного кодекса, отмечают в "Весне".

Сейчас правозащитник располагают фамилиями 200 человек, чье уголовное преследование, по их утверждению, связано с событиями избирательной кампании и после нее, 68 человек из этого списка признаны политическими заключенными.

Протесты в Минске

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Белоруссия

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