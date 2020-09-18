Дипломаты ЕС будут регулярно напоминать Минску о политзаключенных

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Европейские дипломаты в знак солидарности с белорусскими политзаключенными запускают акцию, в ходе которой будут приносить список с их именами на каждую встречу с госслужащими Белоруссии.

"Мы выражаем солидарность со всеми политическими заключенными в Беларуси - несколькими десятками мужчин и женщин, несправедливо заключенными под стражу за защиту и отстаивание основных свобод и демократии. С этого дня каждый из нас будет приносить копию списка политзаключенных в Беларуси на каждую встречу с белорусскими госслужащими", - говорится в сообщении представительства ЕС в фейсбуке.

Главы функционирующих в Минске дипломатических миссий стран ЕС призвали власти Белоруссии "действовать в соответствии со своими международными обязательствами и освободить всех, кто заключен под стражу по политическим мотивам на протяжении последних нескольких месяцев".

"Мирное и устойчивое урегулирование текущего кризиса может быть результатом только всеобъемлющего национального диалога при полном соблюдении основных прав и свобод народа Беларуси и при полном обеспечении демократических процедур, которых требует народ Беларуси", - подчеркивается в сообщении представительства ЕС.