Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Дипломаты ЕС будут регулярно напоминать Минску о политзаключенных

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Европейские дипломаты в знак солидарности с белорусскими политзаключенными запускают акцию, в ходе которой будут приносить список с их именами на каждую встречу с госслужащими Белоруссии.

"Мы выражаем солидарность со всеми политическими заключенными в Беларуси - несколькими десятками мужчин и женщин, несправедливо заключенными под стражу за защиту и отстаивание основных свобод и демократии. С этого дня каждый из нас будет приносить копию списка политзаключенных в Беларуси на каждую встречу с белорусскими госслужащими", - говорится в сообщении представительства ЕС в фейсбуке.

Главы функционирующих в Минске дипломатических миссий стран ЕС призвали власти Белоруссии "действовать в соответствии со своими международными обязательствами и освободить всех, кто заключен под стражу по политическим мотивам на протяжении последних нескольких месяцев".

"Мирное и устойчивое урегулирование текущего кризиса может быть результатом только всеобъемлющего национального диалога при полном соблюдении основных прав и свобод народа Беларуси и при полном обеспечении демократических процедур, которых требует народ Беларуси", - подчеркивается в сообщении представительства ЕС.

Белоруссия ЕС

Новости
Пандемия коронавируса

РФ получит препарат от коронавируса, почти полностью скупленный США

РФ получит препарат от коронавируса, почти полностью скупленный США

США с 20 сентября запретят скачивать приложения TikTok и WeChat

США с 20 сентября запретят скачивать приложения TikTok и WeChat

Хасидов-паломников не осталось на границе Белоруссии и Украины

Хасидов-паломников не осталось на границе Белоруссии и Украины

В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию в горах

Хафтар согласился на возобновление добычи и экспорта ливийской нефти

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Трамп указал на большую угрозу для выборов в лице Китая, чем России

Американский телеканал сообщил о поддержке США действий Киева в Крыму

Американский телеканал сообщил о поддержке США действий Киева в Крыму

Почти 30 стран призвали Белоруссию прекратить блокировать интернет

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');