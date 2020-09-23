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Китай назвал обвинения в угрозе выборам в США трюком "сам бьет, сам и караул кричит"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайана по поводу угрозы американским выборам со стороны Китая трюком в духе "Сам бьет, сам и караул кричит".

Выборы в США - 2020

"Мы призываем США прекратить свои трюки в духе "Сам бьет, сам и караул кричит" и перестать вмешиваться во внутреннюю политику Китая, а также остановить поток безосновательной критики и клеветы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР.

О'Брайан ранее в статье для газеты The Wall Street Journal отметил, что группы из Китая, России и Ирана пытаются повлиять на ноябрьские выборы в США, прибегая к кибератакам и дезинформации.

МИД КНР выразил свой решительный протест в связи с этим заявлением. Как отметил Ван Вэньбинь, Китай придерживается принципа невмешательства во внутреннюю политику других стран.

В среду ФБР и Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) предупредили, что "иностранные субъекты" могут распространять дезинформацию о результатах выборов 2020 года.

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