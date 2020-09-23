Минская милиция отвергла применение слезоточивого газа и светошумовых гранат

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минская милиция опровергает применение слезоточивого газа и светошумовых гранат для разгона участников несанкционированных акций в столице вечером в среду.

"Слезоточивый газ и светошумовые гранаты сотрудниками милиции не применялись", - сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В ведомстве также назвали ситуацию с протестами контролируемой.

"В целом ситуация в Минске контролируемая. Сотрудники милиции, прежде всего, ориентированы на охрану общественно порядка, пресечение правонарушений и иных активных действий со стороны граждан", - сказала она.

Минская милиция сообщает, что задержанных более 10, в то время как очевидцы заявили о минимум ста задержанных.