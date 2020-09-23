В минском ГУВД сообщили о нескольких десятках задержанных

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Минске в среду, сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Задержаны несколько десятков человек. Они доставлены в территориальные РУВД для разбирательства", - сказала Ганусевич.

Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщает о более чем 200 задержанных на несогласованных акциях оппозиции в республике, большая часть задержаний пришлась на Минск. Список с фамилиями на сайте центра постоянно обновляется. Вместе с тем, напротив около 15 из них на данный момент уже стоит пометка "отпустили".