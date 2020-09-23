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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:59Заразились
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В Минске увидели самый оптимистичный сценарий развития эпидемии COVID-19

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Из трех возможных вариантов развития эпидемии коронавируса в Белоруссии наблюдается наиболее оптимистичный, считает первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко.

"Есть три варианта развития событий, как говорят эпидемиологи всех стран, всего мира: первый - есть скачкообразный вариант, второй - волнообразный и третий - медленно нарастающий. Мы сейчас видим, что у нас медленно нарастающий, он самый такой оптимистичный. Такого всплеска, такой второй волны огромной не прогнозирует пока никто из эпидемиологов и мировых", - заявил Чередниченко в эфире телеканала СТВ в среду вечером.

В то же время он не исключил вариант перепрофилирования некоторых больниц для оказания помощи страдающим коронавирусом, как это было весной нынешнего года. " Планом предусмотрены любые варианты", - сказал председатель комитета.

Чередниченко отметил важность соблюдения правил социального дистанцирования в условиях повышения уровня заболеваемости COVID-19 в стране и мире.

Также он выразил надежду, что уже в скором времени белорусы смогут защититься от коронавируса при помощи российской вакцины. "Сейчас российская вакцина проходит уже третью фазу клинических испытаний", - пояснил Чередниченко.

"Конечно, для любого нового лекарственного препарата, как и для вакцины, должен пройти определенный период адаптации, период катамнеза, как мы его называем, то есть определенное время с момента введения, как она будет работать. Но сейчас, по крайней мере, очень обнадеживающий результат", - отметил он.

Представитель Мингорисполкома предположил, что первыми вакцину получат после испытания "самые уязвимые" категории - врачи и учителя.

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