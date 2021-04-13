Минздрав Белоруссии заявил о начале третьей волны COVID-19

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии началась третья волна COVID-19, сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики министерства здравоохранения Инна Карабан. Ее цитирует "БелТА".

В пресс-службе Минздрава пообещали усилить во всех регионах контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований, в том числе за соблюдением масочного режима и социального дистанцирования. Там добавили, что санитарно-эпидемиологическая служба активизирует эпидрасследования каждого случая заболевания COVID-19 и выявлению контактов I уровня. Техники службы проверят все кислородные станции и наличие на местах тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств.

В регионах и Минске регистрируется постепенный рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии с тяжелым течением.

В соответствии с национальным планом мероприятий по вакцинации против инфекции COVID-19 в стране продолжается поэтапная работа по вакцинации населения. По состоянию на 12 апреля количество привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами - 41 688.