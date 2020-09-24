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Казахстан внесет поправки в Конституцию для отмены смертной казни

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент страны Касым-Жомарт Токаев во время выступления на 75-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН объявил о решении присоединиться к протоколу об отмене смертной казни. Протокол подписал 23 сентября в штаб-квартире ООН постоянный представитель Казахстана Кайрат Умаров.

Между тем в четверг МИД республики сообщил, что вступление в силу второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, предполагает внесение поправок в Конституцию Казахстана.

"...Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах подлежит обязательной ратификации парламентом РК, поскольку затрагивает права и свободы человека и гражданина, а также устанавливает иные правила, чем предусмотрено законами Республики Казахстан. Таким образом, данный международный договор вступит в силу, только после его ратификации парламентом", - отметили в МИД.

Там сообщили, что при ратификации, согласно пункту 1 статьи 2 данного протокола, "страна может сделать единственную оговорку, предусматривающую применение смертной казни в военное время после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера".

Однако, согласно пункту 2 статьи 15 действующей Конституции Казахстана, "смертная казнь устанавливается законом как исключительная мера наказания за преступления, сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное время", напомнил МИД.

"Соответственно для вступления в силу Протокола необходимо внесение соответствующих поправок в Основой закон и изменений в национальное законодательство страны", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В декабре 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках реализации политических реформ в стране поручил министерству иностранных дел начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Применение смертной казни в Казахстане было полностью приостановлено указом президента о введении соответствующего моратория в 2003 году. С 2004 года в Казахстане появился новый вид наказания – пожизненное лишение свободы, являющееся альтернативой смертной казни. При этом сама смертная казнь как вид уголовного наказания мораторием не отменена и может быть приведена в исполнение по истечении года после отмены моратория.

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