Число задержанных на акции в Минске увеличилось до 24 человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о 24 задержанных на несанкционированном женском марше в Минске в субботу, в их числе уличные музыканты.

"Правозащитникам "Весны" сообщили, что в переходе на площади Якуба Коласа задержаны уличные музыканты кавер-группы BEST SOUND BAN", - говорится в сообщении центра.

По предварительной информации, речь идет о четырех музыкантах. Сообщается, что перед задержанием они исполняли песню Виктора Цоя "Перемен", когда колонна протестующих проходила мимо.

Всего в списке задержанных на данный момент 24 человека, двое из них - активистка белорусской оппозиции Нина Багинская и журналист "Еврорадио" Юлия Мотузова - уже отпущены.

В белорусской столице проходит очередная несанкционированная акция. Обычно в субботних протестах принимают участие в основном женщины.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.