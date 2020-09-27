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МИД Сирии назвал незаконной оккупацией присутствие США и Турции

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Дамаск сделает все возможное в соответствии с международным правом для того, чтобы положить конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Турции и США, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Продолжающееся нелегитимное присутствие американских и турецких сил на сирийской земле практически представляет собой незаконную оккупацию. Сирия будет делать все от себя зависящее для того, чтобы положить конец этой оккупации, используя все средства в соответствии с международным правом", - сказал он, выступая в формате видеообращения в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам Муаллема, "турецкий режим не выполняет решения астанинского и сочинского саммитов".

"Они перебрасывают террористов и наёмников из числа так называемой умеренной оппозиции из Сирии в Ливию, нарушают суверенитет Ирака, используют беженцев в качестве разменной монеты для Европы.

Политика и действия, которые угрожают безопасности и стабильности региона, должны быть прекращены", - подчеркнул глава МИД Сирии.

Сирия ООН

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