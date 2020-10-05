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Власти Сирии ограничили продажу хлеба

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство Сирии в связи с ужесточением экономического кризиса ограничило продажу хлеба, который государственные магазины отпускают по пониженным ценам за счет субсидий, пишет Guardian.

Экономический кризис

Теперь семья из двух человек может получить только одну упаковку такого хлеба в сутки семье из четырех человек полагается две упаковки, семье из шести человек - три, более многочисленным семьям - не более четырех упаковок.

Ранее власти ввели систему электронных карточек на такой хлеб. В частных булочных хлеб стоит в пять раз дороже субсидированного (500 фунтов за упаковку против ста). За дешевым хлебом с ночи выстраиваются многочасовые очереди.

Guardian отмечает, что президент Башар Асад вернул себе контроль почти над всей территорией Сирии, однако ему приходится разбираться с обвалом курса национальной валюты, инфляцией и коронавирусом. В районах, которые контролирует правительство, по оценкам ООН, 90% населения живут ниже порога бедности, а безработица составляет 80%. За последние шесть месяцев количество голодающих сирийцев выросло с 1,4 млн до 9,3 млн.

Сирия Башар Асад

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