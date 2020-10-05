Власти Сирии ограничили продажу хлеба

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство Сирии в связи с ужесточением экономического кризиса ограничило продажу хлеба, который государственные магазины отпускают по пониженным ценам за счет субсидий, пишет Guardian.

Теперь семья из двух человек может получить только одну упаковку такого хлеба в сутки семье из четырех человек полагается две упаковки, семье из шести человек - три, более многочисленным семьям - не более четырех упаковок.

Ранее власти ввели систему электронных карточек на такой хлеб. В частных булочных хлеб стоит в пять раз дороже субсидированного (500 фунтов за упаковку против ста). За дешевым хлебом с ночи выстраиваются многочасовые очереди.

Guardian отмечает, что президент Башар Асад вернул себе контроль почти над всей территорией Сирии, однако ему приходится разбираться с обвалом курса национальной валюты, инфляцией и коронавирусом. В районах, которые контролирует правительство, по оценкам ООН, 90% населения живут ниже порога бедности, а безработица составляет 80%. За последние шесть месяцев количество голодающих сирийцев выросло с 1,4 млн до 9,3 млн.