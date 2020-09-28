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Завод СПГ в Норвегии остановили из-за пожара

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Завод сжижения природного газа Hammerfest LNG экстренно остановлен в связи с возгоранием турбины, сообщает компания Equinor.

"Нет информации о пострадавших или пропавших без вести. Весь персонал, не участвовавший в ликвидации последствий инцидента, эвакуирован", - пишет норвежская компания.

Завод Hammerfest LNG на острове Melkoya получает газ с морского месторождения Snohvit ("Белоснежка"). Промысел является первым офшорным проектом на норвежском континентальном шельфе, реализованном без надводной инфраструктуры. Вся инфраструктура по добыче газа находится на морском дне, газ доставляется по газопроводу в Хаммерфест, где построен СПГ-завод. Завод заработал осенью 2007 года и имеет мощность по производству 4,6 млн т СПГ, 0,34 млн т СУГ и 0,83 млн т конденсата.

Equinor владеет 37% в проекте Snohvit, Total - 18%, Neptune Energy - 12%.

Норвегия

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