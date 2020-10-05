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Equinor прекратила добычу на четырех месторождениях из-за забастовки

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor сообщила, что приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих.

Экономический кризис

В компании причиной забастовки назвали разногласия по оплате труда между нефтегазовой ассоциацией Norwegian Oil & Gas и профсоюзом Lederne.

Добыча на платформе Johan Sverdrup, 43 работника которой начали бастовать 30 сентября, продолжается.

В пятницу Norwegian Oil & Gas сообщила, что шесть месторождений в Северном море, оператором которых является Equinor, могут быть затронуты действиями профсоюза. Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Equinor Норвегия Северное море Norwegian Oil & Gas

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