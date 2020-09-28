Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 33 079 764+328 352

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом самолете

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о якобы сбитом ВС Армении военном самолете.

В миреВ Карабахе заявили о сбитом военном самолете АзербайджанаВ Карабахе заявили о сбитом военном самолете АзербайджанаЧитать подробнее

"Распространенная армянской стороной информация о сбитом самолете ВВС Азербайджана является ложной и носит дезинформационный характер", - заявил глава пресс-службы Минобороны Вагиф Дяргахлы.

По его словам, все авиационные средства азербайджанской армии находятся на местах и в исправном состоянии.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян заявил, что военные НКР сбили самолет ВВС Азербайджана. Других подробностей он не сообщил.

Очередное обострение в районе Нагорного Карабаха началось 27 сентября. Минобороны Азербайджана сообщило о начале "контрнаступательной операции" в ответ на провокации армянской стороны. Армения обвинила в нападении на Нагорный-Карабах Азербайджан.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Азербайджан Армения Нагорно-Карабахская республика НКР

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах сообщил о гибели 84 своих военных за два дня боев

Макрон назвал несомненным факт применения химоружия против Навального

Что произошло за день: понедельник, 28 сентября

В Карабахе заявили о сбитом военном самолете Азербайджана

В Карабахе заявили о сбитом военном самолете Азербайджана
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван сообщил о масштабном наступлении азербайджанских сил в Карабахе

Ереван сообщил о масштабном наступлении азербайджанских сил в Карабахе

Microsoft пообещала восполнять пресную воду в регионах с ее дефицитом

Microsoft пообещала восполнять пресную воду в регионах с ее дефицитом

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Вашингтон анонсировал создание глобальной коалиции против Китая

Вашингтон анонсировал создание глобальной коалиции против Китая

Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте

Президент Армении заявил об участии турецких F-16 в карабахском конфликте
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Эрдоган потребовал от Армении покинуть Нагорный Карабах

Эрдоган потребовал от Армении покинуть Нагорный Карабах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');