Минобороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом самолете

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о якобы сбитом ВС Армении военном самолете.

"Распространенная армянской стороной информация о сбитом самолете ВВС Азербайджана является ложной и носит дезинформационный характер", - заявил глава пресс-службы Минобороны Вагиф Дяргахлы.

По его словам, все авиационные средства азербайджанской армии находятся на местах и в исправном состоянии.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян заявил, что военные НКР сбили самолет ВВС Азербайджана. Других подробностей он не сообщил.

Очередное обострение в районе Нагорного Карабаха началось 27 сентября. Минобороны Азербайджана сообщило о начале "контрнаступательной операции" в ответ на провокации армянской стороны. Армения обвинила в нападении на Нагорный-Карабах Азербайджан.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.