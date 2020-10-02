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Законодатели США призвали Госдеп поспособствовать перемирию в Карабахе

В Конгрессе призвали Помпео к "сдерживанию Азербайджана" и указали на вмешательство Турции в конфликт

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей США из обеих партий выразили озабоченность эскалацией конфликта между Азербайджаном и Арменией в ситуации с Нагорным Карабахом и обратились к госсекретарю США Майку Помпео с просьбой способствовать разрешению конфликта.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Мы пишем, чтобы выразить нашу глубокую озабоченность возобновлением агрессии Азербайджана против Арцаха (Нагорного Карабаха - ИФ) и растущей возможностью более широкого конфликта с Арменией. Мы просим администрацию использовать все имеющиеся дипломатические инструменты для снижения напряженности, прекращения боевых действий и сдерживания Азербайджана от дальнейших наступательных действий", - говорится в обращении законодателей, опубликованном на сайте Палаты представителей.

По мнению конгрессменов, ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха в последние дни, является продолжением "воинственной риторики" президента Азербайджана Ильхама Алиева и "его режима в отношении Арцаха и Армении".

"Дополнительную озабоченность вызывает тот факт, что Азербайджан получает материальную помощь и поддержку от Турции в осуществлении этих действий. Участие Турции повышает опасность затяжного регионального конфликта, который станет гуманитарной катастрофой и подорвет важные приоритеты национальной безопасности США", - говорится в заявлении.

По мнению законодателей, последние события показывают, что американская политика в отношении Армении и Азербайджана потерпела неудачу.

"В последние годы США предоставили Азербайджану военную помощь на десятки миллионов долларов, при этом, по-видимому, оставаясь неспособными или не желая сдерживать правительство Алиева от наступательных военных действий или грубых нарушений прав человека. Эта политика провалилась, и мы должны выбрать другой курс", - заявили они.

48 членов Палаты представителей во главе председателем комитета по разведке Адамом Шиффом, подписавшиеся под обращением, требуют от Госдепартамента " осудить неспровоцированную агрессию Азербайджана и дать понять, что если они не проявят сдержанности, то это поставит под сомнение продолжение американской помощи".

Кроме того, они настаивают на работе США совместно с Минской группой ОБСЕ, чтобы убедить власти Азербайджана прекратить наступательные действия против Нагорного Карабаха и Армении, а также взять на себя обязательства по мирному урегулированию конфликта и заставить Баку согласиться на международный мониторинг вдоль линии соприкосновения.

Законодатели также призывают администрацию США взаимодействовать с Турцией на высшем уровне, чтобы "дать понять, что поощрение недавних действий Азербайджана наносит ущерб делу мира и региональной стабильности".

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале "контрнаступательной операции" на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта в ответ на провокации армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана. Он также заявил о вовлеченности Турции в боевые действия и размещении в Азербайджане Анкарой наемников и террористов из Сирии.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери среди военных и мирного населения.

США Азербайджан Армения Нагорный Карабах Майк Помпео Ильхам Алиев Никол Пашинян

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