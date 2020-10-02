Степанакерт сообщил о 151 погибшем военном НКР в боях в Карабахе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Общее число военных Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), погибших в зоне карабахского конфликта с 27 сентября, достигло 151 человека, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Минобороны НКР.

"По последним уточненным данным, число погибших с 27 сентября составило 151", - сказали агентству в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось о 158 погибших.

Ранее в пятницу замминистра обороны НКР Артур Саркисян сообщил журналистам, что за минувшие сутки в боях в Нагорном Карабахе с армянской стороны погибли 54 военнослужащих.

"В боях с ВС Азербайджана погибли еще 54 военнослужащих", - сказал он. "Есть много раненых", - добавил Саркисян, отметив, что их число уточняется.

Замминистра обороны НКР также заявил, что азербайджанская армия за минувшие сутки боев в Нагорном Карабахе потеряла убитыми 830 военных.

"За сутки противник потерял 39 единиц бронетехники, четыре самолета Су-25, три вертолета Ми-24, 17 беспилотников, 830 убитых военных. Уничтожен артиллерийский дивизион противника", - сказал Саркисян.

Он отметил, что у одного из погибших офицеров противника обнаружен радиопередатчик израильского производства Tadiran.

"Расшифровка показала, что руководство подразделениями, в основном, осуществляется на арабском. Выводы делайте сами", - сказал Саркисян.

Азербайджан о своих боевых потерях в Нагорном Карабахе не сообщает. Накануне, 1 октября, сообщения о сбитых самолетах и вертолетах в Минобороны Азербайджана опровергали.

Ранее в пятницу в Минобороны НКР сообщили, что бои в зоне карабахского конфликта возобновились на всех направлениях линии фронта.

Обострение карабахского конфликта

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян сообщил о нападении Азербайджана на НКР. Он также заявил о факте вовлеченности Турции в боевые действия и размещении в Азербайджане Анкарой наемников и террористов из Сирии.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.