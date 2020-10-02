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В Нагорном Карабахе возобновились бои на всех направлениях

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились на всех направлениях, сообщает в пятницу пресс-служба министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"На данный момент по всем направлениям линии фронта возобновились бои. Подразделения Армии обороны НКР пресекают все атаки противника, нанося потери в живой силе и технике", - отмечается в сообщении.

В ведомстве сообщили также, что в течение ночи ситуация была стабильно напряженной. "Существенных изменений в оперативно-тактической ситуации нет", - отметили в Минобороны непризнанной республики.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян сообщил о нападении Азербайджана на НКР. Он также заявил о факте вовлеченности Турции в боевые действия и размещении в Азербайджане Анкарой наемников и террористов из Сирии.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Хроника 27 сентября – 02 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах НКР Азербайджан Армения

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