Силовики применили перцовый газ против участников протеста в Витебске
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов применили перцовый газ против участников несанкционированного протеста оппозиции в Витебске.
Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, сотрудники правоохранительных органов задерживали участников акции солидарности с минским несанкционированным маршем оппозиции.
Часть присутствующих попытались отбить у силовиков своего сторонника, в ответ те применили перцовый газ из баллончиков.
Информации о пострадавших нет.