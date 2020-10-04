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Силовики применили перцовый газ против участников протеста в Витебске

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов применили перцовый газ против участников несанкционированного протеста оппозиции в Витебске.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, сотрудники правоохранительных органов задерживали участников акции солидарности с минским несанкционированным маршем оппозиции.

Часть присутствующих попытались отбить у силовиков своего сторонника, в ответ те применили перцовый газ из баллончиков.

Информации о пострадавших нет.

Белоруссия Витебск

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