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Правозащитники сообщили о 200 задержаниях на протестах в Белоруссии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Около 200 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии в воскресенье, сообщил незарегистрированный в стране правозащитный центр "Весна".

Список размещен на сайте центра.

Больше всего задержанных – в Минске. Кроме того, правозащитники располагают информацией о задержанных людях в Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Солигорске.

Отметок, что люди отпущены из территориальных РУВД после разбирательства, пока немного.

Ранее "Весна" сообщала, что в белорусских городах задержали более 10 журналистов и фотокорреспондентов разных изданий. Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что милиция отпустила большую часть из них.

Белоруссия

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