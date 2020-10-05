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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
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Новозеландский Окленд справился со второй вспышкой COVID-19

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник объявила об ослаблении ограничений в Окленде, поскольку город справился со второй вспышкой коронавируса.

"Жители Окленда и Новой Зеландии придерживались плана, который сработал дважды, и вновь победили этот вирус", - приводят местные СМИ слова Ардерн.

Так Ардерн поздравила жителей Окленда с окончанием второго карантина, который был введен в августе. По ее словам, в городе на протяжении 12 дней не фиксируют новых случаев коронавируса.

Теперь в Окленде не действуют ограничения на собрания, что позволяет провести 18 октября соревнования по регби на кубок Бледислоу на стадионе "Иден Парк" в присутствии зрителей.

По словам премьера, 7 октября уровень повышенной готовности в Окленде снизят до минимального, который сейчас действует в остальных городах Новой Зеландии.

Из-за неожиданной вспышки коронавируса в Окленде правительство Новой Зеландии решило перенести на месяц всеобщие выборы, которые изначально были назначены на 19 сентября. Новозеландский закон требует, чтобы они были проведены до 21 ноября.

Карантин в Окленде был введен 12 августа после того, как в городе зафиксировали новую вспышку COVID-19. Вирус в стране был вновь зафиксирован спустя более чем 100 дней отсутствия внутреннего распространения инфекции.

По состоянию на 5 октября, в Новой Зеландии коронавирусом заражены 40 человек.

Всего в стране с начала пандемии диагностировали 1855 случаев COVID-19, 25 инфицированных скончались.

Хроника 09 января – 05 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Новая Зеландия Окленд коронавирус

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