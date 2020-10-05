Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:55Заразились
на 05.10В России 1 225 889+10 888В мире 35 150 468+247 821

В Минске задержан оппозиционер, сломавший водомет

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Белорусские силовики сообщили, что установили личности четырех участников воскресного протеста оппозиции в Минске, подозреваемых в нарушении общественного порядка; в их числе - мужчина, сломавший водомет.

"Разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы) 27-летний житель Столинского района, а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями", - говорится в телеграм-канале официального представителя МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

По ее словам, еще два 21-летних молодых человека из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании центра изоляции правонарушителей, а личность их третьего подельника устанавливается. "Сейчас молодые люди в ИВС. В их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", - сказала Чемоданова.

Кроме того, по данным МВД, молодые люди координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения. Материалы проверки направлены следователям.

"Известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу", - добавила Чемоданова.

Накануне в Минске прошла очередной воскресный многотысячный марш оппозиции, протестующей против итогов состоявшихся 9 августа президентских выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

На акции в воскресенье, названной "Марш освобождения политзаключенных", ее участники сломали милицейский водомет.

На пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской несколько десятков людей обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. После этого водомет вышел из строя. По словам очевидцев, он пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.

Еще у одного водомета, который использовался в отношении протестующих на проспекте Победителей, тоже обнаружились неполадки. Машина пустила мощную струю воды, в этот момент с нее слетели баки с красящей жидкостью и металлические конструкции. Водомет продолжил движение, оставив отвалившиеся фрагменты на проезжей части.

Белоруссия Минск

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Милиция Киргизии начала разгон митингующих у парламента Бишкека

Милиция Киргизии начала разгон митингующих у парламента Бишкека
Пандемия коронавируса

В Париже ужесточат ограничительные меры против коронавируса

Пандемия коронавируса

В ВОЗ предположили, что COVID-19 может болеть каждый 10-й житель Земли

В ВОЗ предположили, что COVID-19 может болеть каждый 10-й житель Земли

Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни

Испытания С-400 в Турции пройдут в ближайшие дни
Нобелевская премия - 2020

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Лукашенко пригрозил "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Степанакерт призвал ОБСЕ признать независимость Карабаха

Степанакерт призвал ОБСЕ признать независимость Карабаха
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Степанакерте сообщили о новом обстреле тяжелыми снарядами

Байден готов пойти на отсрочку вторых дебатов кандидатов в президенты

Байден готов пойти на отсрочку вторых дебатов кандидатов в президенты
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');