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Протестующие в Минске сломали водомет

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Участники несанкционированного "Марша освобождения политзаключенных" в центре Минска сломали водомет.

Как сообщают агентству "Интерфакс-Запад" очевидцы, на пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской несколько десятков людей обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу.
После этого водомет вышел из строя.

Как передает корреспондент агентства, водомет пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону позиций силовиков и облил их.

В Минске 4 октября проходит очередная акция протеста, получившая название среди оппозиционеров "Марш освобождения политзаключенных".

Ранее минская милиция подтвердила применение водомета против участников несанкционированной акции протеста в центре города.

Белоруссия Минск

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