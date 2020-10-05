В Иране зафиксировали рекордное с июля число смертей от COVID-19

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Иране за сутки выявили 3902 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, более 230 инфицированных скончались, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя иранского Минздрава Садат Лари.

В последний раз такое число смертей среди зараженных COVID-19 было зарегистрировано в конце июля, отмечает агентство. Кроме того, медики госпитализировали за последние сутки 1953 человека.

Общее число жертв COVID-19 в стране превысило 27 тыс. человек, в критическом состоянии находятся 4167 человек. Заразились COVID-19 в Иране с начала пандемии 475,6 тыс. человек, выздоровели среди них 392,2 тыс. человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний превысило 1,36 млн человек.