Темпы распространения коронавируса ускорились в ряде стран Азии

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса COVID-19 набирает обороты в ряде стран Азии, в Европе продолжают вводить ограничения в рамках борьбы с пандемией, сообщила The Guardian.

В Малайзии за сутки зафиксировали 691 новый случай коронавируса, что является рекордным показателем с начала пандемии. Четверо пациентов скончались. Таким образом, по данным минздрава Малайзии, всего в стране диагностировали более 13,5 тыс. заражений, 141 человек с COVID-19 умер. Премьер Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что в связи с ростом заражений в ряде регионов страны с высоким уровнем передачи коронавируса будет введен карантин.

В Индонезии зафиксирован рекордный суточный прирост случаев смерти с конца сентября - 121 летальный исход. За сутки в стране выявлено 4056 случаев заражения. Всего в стране с начала пандемии диагностировали более 311 тыс. случаев коронавируса, свыше 11 тыс. инфицированных скончались.

На Филиппинах наблюдается снижение темпов распространения коронавируса. Так, за сутки в стране выявили 2093 случая заражения, зафиксировано 25 летальных исходов. Тем не менее Филиппины продолжают занимать первое место по количеству случаев коронавируса среди стран Юго-Восточной Азии - там за время пандемии выявлено более 326,8 тыс. заражений, число летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 5,8 тыс.

Иран продолжает бить рекорды по суточным показателям: в стране за последние сутки выявлено 4151 новое заражение. 227 инфицированных скончались. Таким образом, всего в стране выявили более 479,8 тыс. заражений COVID-19, свыше 27 тыс. инфицированных скончались.

В некоторых странах Европы ситуация с коронавирусом продолжает усугубляться. В Польше за сутки скончались 58 людей с коронавирусом, что является рекордным показателем. Кроме того, там выявлено еще 2236 заражений COVID-19, что очень близко к рекорду, зафиксированному 3 октября - 2367.

По данным Минздрава Польши, в стране увеличилось число госпитализированных и пациентов на ИВЛ. По состоянию на вторник, в больницах находятся 3719 пациентов с COVID-19 в то время, как неделю назад их было 2399. Число заболевших, нуждающихся в вентиляции легких, увеличилось на 120.

На первом месте по темпам распространения коронавируса в мире продолжают оставаться США. Там с начала пандемии выявили свыше 7,6 млн заражений, более 215 тыс. инфицированных скончались. Второе и третье место занимают Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую строчку.

Всего в мире выявили свыше 35 млн случаев коронавируса, более 1 млн людей с коронавирусом скончались, что составляет почти 3% от общего числа заболевших. Около 27 млн заболевших выздоровели. На данный момент болеют более 7,8 млн человек.