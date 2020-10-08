Тысячи народных дружинников вышли на защиту Бишкека от мародеров

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На защиту столицы Киргизии встало более 10 тыс. народных дружинников, сообщил "Интерфаксу" в четверг руководитель одной из добровольных народных дружин Данияр Тербишалиев.

"От мародерства и погромов Бишкек защищает более 10 тыс. дружинников", - сказал Тербишалиев. По его словам, за обстановкой в столице Киргизии ночью также будут следить дружинники.

"Возле всех государственных объектов, городских администраций, торговых центров и предприятий по периметру выстроились люди. В мобильную дружину, которая патрулирует улицы, входит 500 дружинников", - отметил Тербишалиев.

По информации ГУВД Бишкека, милиция работает круглосуточно с народными дружинами. "Днем и ночью они обеспечивают охрану зданий, торговых центров, частного бизнеса и предприятий", - сообщили в столичном ГУВД.

Вместе с тем, в некоторых супермаркетах введен запрет на продажу алкоголя после 18:00 из-за высокого спроса на него.

В Оше митингующие сторонники президента на центральной площади разошлись. На площади завершилось гарнизонное построение личного состава УВД южной столицы и дружинников.

"Это своего рода демонстрация сил, чтобы горожане почувствовали, что милиция продолжает работать в усиленном режиме и обеспечивает общественный порядок", - сообщил "Интерфаксу" заместитель начальника УВД Оша Таалай Нурбаев. По его словам, за последние сутки в городе не зафиксировано ни одного случая мародерства.

Волнения в Киргизии

5 октября в Киргизии начались выступления оппозиции, не признавшей итоги парламентских выборов. Сотрудники правоохранительных органов применили силу против демонстрантов, пытавшихся проникнуть в здание парламента республики. Столкновения демонстрантов с силовиками продолжались в Бишкеке всю ночь, ближе к утру протестующие захватили здание парламента, где также расположен офис президента.

6 октября ЦИК страны отменил результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября. По данным Минздрава Киргизии, за медицинской помощью обратились более 1 тыс. человек, один от полученных травм скончался.