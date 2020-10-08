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Украина начала открывать временные госпитали из-за роста заболеваемости COVID-19

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Число занятых больными или имеющими подозрение на COVID-19 специализированных коек на Украине достигло 21 тыс. при общем количестве таких коек 37 тыс., сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID", - сказал Степанов в специальном видеообращении в четверг в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом и числа госпитализируемых.

Министр напомнил, что с начала эпидемии удалось увеличить число коек более чем в три раза - с 12 тыс. до 37 тыс.

"Представьте себе, что если бы количество койкомест в больницах оставалось таким бы, как было весной. Это были бы десятки тысяч смертей", - отметил Степанов.

Утром в четверг министр говорил о более чем 20 тыс. занятых коек, 5 октября - о 16,745 тыс., 22 сентября - о 13,108 тыс.

В начале октября Степанов отмечал, что Минздрав максимально может подготовить 50 тыс. коек для пациентов с COVID-19. По словам премьера Дениса Шмыгаля, число коек можно нарастить и больше - до 70 тыс., однако проблемой является дефицит врачей и медперсонала.

За минувшие сутки на Украине было зафиксировано сразу несколько антирекордов: число новых больных - 5,397 тыс., госпитализированных - 900, умерших - 93.

В результате новых максимумов достигло число активных больных - 131,8 тыс. С начала эпидемии на Украине от COVID-19 умерли 4,69 тыс. человек.

Украина

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