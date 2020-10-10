Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:35Заразились
на 09.10В России 1 272 238+12 126В мире 36 515 563+359 337

Более 10% сотрудников ЦИК Украины заразились коронавирусом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В аппарате Центральной избирательной комиссии Украины у 36 человек подтвержден диагноз COVID-19, заявляет член ЦИК Юрий Мирошниченко.

"63 человека из состава аппарата Центральной избирательной комиссии (всего в нем работает 281 человек - ИФ) находятся на больничном, 36 лиц с подтвержденным ковидом", - сообщил Мирошниченко вечером в пятницу в эфире телеканала "Интер".

По его словам, подобная ситуация - и в территориальных избирательных комиссиях, но там существует механизм замены членов.

"Членов Центральной избирательной комиссии (их 17 - ИФ) заменить нельзя. У нас сейчас двое находятся на больничном", - рассказал Мирошниченко.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на вызовы, связанные с эпидемией, местные выборы, назначенные на 25 октября, состоятся со 100% вероятностью.

Член ЦИК напомнил, что согласно законодательству, только введение чрезвычайного или военного положения могут стать причиной для переноса выборов.

COVID-19 коронавирус Украина

Новости по теме

Новости

Специальная комиссия отменила дебаты Байдена и Трампа

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе

Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе

Турция развернула комплексы С-400 перед испытаниями на Синопском полигоне

В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19

В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19

Третьего раненного в Карабахе россиянина не удалось привезти на родину

В Бишкеке обстреляли машины еще двух оппозиционеров

ВТО впервые возглавит женщина

ВТО впервые возглавит женщина
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Начались переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана

Атамбаев обвинил спецслужбы Киргизии в подготовке покушения на него

В партии Атамбаева заявили о покушении на экс-президента Киргизии

В партии Атамбаева заявили о покушении на экс-президента Киргизии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');