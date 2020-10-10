Более 10% сотрудников ЦИК Украины заразились коронавирусом

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В аппарате Центральной избирательной комиссии Украины у 36 человек подтвержден диагноз COVID-19, заявляет член ЦИК Юрий Мирошниченко.

"63 человека из состава аппарата Центральной избирательной комиссии (всего в нем работает 281 человек - ИФ) находятся на больничном, 36 лиц с подтвержденным ковидом", - сообщил Мирошниченко вечером в пятницу в эфире телеканала "Интер".

По его словам, подобная ситуация - и в территориальных избирательных комиссиях, но там существует механизм замены членов.

"Членов Центральной избирательной комиссии (их 17 - ИФ) заменить нельзя. У нас сейчас двое находятся на больничном", - рассказал Мирошниченко.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на вызовы, связанные с эпидемией, местные выборы, назначенные на 25 октября, состоятся со 100% вероятностью.

Член ЦИК напомнил, что согласно законодательству, только введение чрезвычайного или военного положения могут стать причиной для переноса выборов.