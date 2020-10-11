Правозащитники сообщили о более чем 250 задержанных в Белоруссии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Более 250 человек задержаны на несанкционированных акциях протеста в Белоруссии воскресенье, сообщает не зарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

Список размещен на сайте центра, он дополняется.

Согласно данным правозащитников, подавляющее большинство задержанных - в Минске. Кроме того, зафиксированы задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине, Бобруйске.

Значительную группу среди задержанных составляют представители СМИ: по информации "Весны", это около 40 журналистов и фотографов. Некоторых из них уже отпустили из милиции.

Ранее "Весна" сообщала о задержании около 80 человек. Очевидцы тогда насчитали более ста задержанных только в Минске. В милиции точное число задержанных не уточняли, сообщив, что речь идет о нескольких десятках человек.

В воскресенье очевидцы сообщали, что активистов разгоняют с помощью водометов и светошумовых гранат, некоторых участников протеста задержали. В центре Минска произошли столкновения активистов с сотрудниками правоохранительных органов.