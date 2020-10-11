Что произошло за день: воскресенье, 11 октября

Новый антирекорд по числу случаев COVID-19 в России, протесты в Минске и победа Надаля на Roland Garros

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России установлен очередной антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки. В целом по стране выявлены 13 634 новых случая заражения, из них в Москве - 4 501 (максимум с мая).

- Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В частности, в Минобороны Армении заявили, что турецкие F-16 сопровождают беспилотники, которые наносят удары по Карабаху. В Минобороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в обстреле населенных пунктов. Там также заявили об авиаударах по 41-му специальному артполку ВС Армении, но это сообщение опровергли армянские военные.

- В Минске прошла очередная акция протеста. Милиция использовала для разгона протестующих водометы и светошумовые гранаты. Днем возле стелы "Минск город-герой" произошло столкновение активистов с силовиками, есть пострадавшие. Правозащитники насчитали более 250 задержанных по всей стране, среди них - около 40 журналистов и фотографов.

- Бывший и.о. министра образования Архангельской области отправлен под домашний арест. Юрия Гнедышева обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и в изготовлении и обороте порнографии.

- Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал 13-кратным победителем Roland Garros. В финальном матче он победил серба Новака Джоковича.