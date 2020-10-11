Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:57Заразились
на 11.10В России 1 298 718+13 634В мире 37 180 308+304 060

Что произошло за день: воскресенье, 11 октября

Новый антирекорд по числу случаев COVID-19 в России, протесты в Минске и победа Надаля на Roland Garros

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России установлен очередной антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки. В целом по стране выявлены 13 634 новых случая заражения, из них в Москве - 4 501 (максимум с мая).

- Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В частности, в Минобороны Армении заявили, что турецкие F-16 сопровождают беспилотники, которые наносят удары по Карабаху. В Минобороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в обстреле населенных пунктов. Там также заявили об авиаударах по 41-му специальному артполку ВС Армении, но это сообщение опровергли армянские военные.

- В Минске прошла очередная акция протеста. Милиция использовала для разгона протестующих водометы и светошумовые гранаты. Днем возле стелы "Минск город-герой" произошло столкновение активистов с силовиками, есть пострадавшие. Правозащитники насчитали более 250 задержанных по всей стране, среди них - около 40 журналистов и фотографов.

- Бывший и.о. министра образования Архангельской области отправлен под домашний арест. Юрия Гнедышева обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и в изготовлении и обороте порнографии.

- Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал 13-кратным победителем Roland Garros. В финальном матче он победил серба Новака Джоковича.

Новости по теме

Новости

В Рязанской области умерла пострадавшая при пожаре на арсенале женщина

Суд Архангельска назначил домашний арест бывшему и.о. министра образования

В Чечне уничтожили двух боевиков

Пандемия коронавируса

Россия обновила антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Россия обновила антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Экологическая катастрофа на Камчатке

Участники экспедиции сочли вероятной природную причину ЧП на Камчатке

Под Рязанью потушили пожары, начавшиеся после взрывов на арсенале

Что произошло за день: суббота, 10 октября

Акция протеста сторонников Фургала возобновилась в Хабаровске

Экологическая катастрофа на Камчатке

Спутники зафиксировали сброс воды с судна у Халактырского пляжа

Пандемия коронавируса

В России COVID-19 диагностирован за сутки почти у 13 тысяч человек

В России COVID-19 диагностирован за сутки почти у 13 тысяч человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');