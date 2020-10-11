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В Ереване обвинили Баку в нарушении договоренностей по Карабаху

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана нарушили достигнутую в Москве договоренность о прекращении огня в зоне карабахского конфликта, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Сегодня ВС Азербайджана нарушили режим перемирия на северном и южном направлениях, предприняв наступательные действия. Атаки противника осуществлялись с привлечением бронетехники и ракетно-артиллерийским обстрелом. На южном направлении продвижение азербайджанских ВС пресечено", - сказал Ованнисян на брифинге в воскресенье.

По его словам, полноценного прекращения огня нет, что не позволяет осуществить процесс обмена телами погибших.

Ранее в воскресенье глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня.

"Через несколько часов после объявления гуманитарного прекращения огня ВС Армении предприняли атаки в направлении Гадрута и Джабраила, обстреляли санитарный автомобиль с белым флагом, собиравший тела армянских военнослужащих. Кроме того, второй по величине город Азербайджана Гянджа, находящийся вне зоны боевых действий, подвергся ракетному обстрелу", - сказал Байрамов, которого цитирует пресс-служба МИД Азербайджана.

"В результате ракетного обстрела Гянджи погибли девять гражданских лиц, включая малолетних детей и 35 человек получили ранения", - сказал министр.

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров, которые состоялись ранее на этой неделе в Москве, договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, однако военные ведомства Армении и Азербайджана начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

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