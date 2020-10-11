В Карабахе заявили об обстреле Степанакерта со стороны Азербайджана

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) вновь подверглась ракетному обстрелу вооруженными силами Азербайджана, сообщает информационный центр Карабаха.

"Вновь обстреливается Степанакерт", - говорится в сообщении.

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров, которые состоялись ранее на этой неделе в Москве, договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, однако военные ведомства двух стран начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

Ранее в воскресенье глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня.

"Через несколько часов после объявления гуманитарного прекращения огня ВС Армении предприняли атаки в направлении Гадрута и Джабраила, обстреляли санитарный автомобиль с белым флагом, собиравший тела армянских военнослужащих. Кроме того, второй по величине город Азербайджана Гянджа, находящийся вне зоны боевых действий, подвергся ракетному обстрелу", - сказал Байрамов, которого цитирует пресс-служба МИД Азербайджана.

"В результате ракетного обстрела Гянджи погибли девять гражданских лиц, включая малолетних детей и 35 человек получили ранения", - сказал министр.